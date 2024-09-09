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İstanbul'da Palamut Bolluğu: Fiyatlar 100 Liraya Kadar Düştü

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İstanbul'da balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut fiyatları 100 liraya kadar düştü. Balıkçılar, palamutun yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de bol olduğunu belirtiyor.

İstanbul'da balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut fiyatları 100 liraya kadar düştü.

Balıkta av sezonu 1 Eylül'de başlamıştı. Bu tarihten itibaren denizlerde bol miktarda palamut çıktığı görüldü. Bu bolluk İstanbul'da balık tezgahlarına da yansıdı. Av sezonunun ilk haftasında 200 liradan satılan palamutun tanesi bu hafta 100 liraya kadar düştü. Öte yandan diğer balık çeşitlerinin de bol olduğu gözlendi. Vatandaşlar bu günlerde en çok palamuta talep gösteriyor.

Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda palamut tanesi 100 liradan, hamsinin kilosu 200 liradan, istavrit 200 liradan, sardalya 150 liradan satılıyor.

Tezgahlarda bol çeşit olduğunu söyleyen balıkçı Selim Albayrak, "Bu sene palamut bolluğuyla sezona başladık. Palamut bol olunca fiyatlar da 100 liraya kadar geriledi. Diğer çeşitlerde de bolluk var. Fakat şu an palamut zamanı. Vatandaşlar en çok palamuta talep gösteriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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