İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Esnafı Hak Edişlerinin Ödenmesini İstiyor

İstanbul'da çalışan özel halk otobüsü esnafı, birikmiş hak edişlerinin ödenmesini talep ediyor. Esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya gelerek taleplerini dile getirdi. Özel halk otobüsü esnafı, aylık hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle mali sorunlar yaşadıklarını belirtti.

İstanbul'da çalışan özel halk otobüsü esnafı bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) birikmiş hak edişlerinin ödenmesini istedi.

Halk otobüsü esnafı, özel halk otobüsü şirketleri ve kooperatiflerinin temsilcilerinin yer aldığı bir grup, İstanbul Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası öncülüğünde Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi.

ÖHO Başkanı Göksel Ovacık, basın açıklamasında, özel halk otobüslerinin yılda 365 gün ve günde 16 saat çalıştığını, günde 18 bin sefer yaptıklarını ve 1,8 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.

Ovacık, halk otobüslerinin aralık 2020'den itibaren İETT ile ortak mutabakatla hazırlanan "Özel Taşımacı İşletme Sistemine" geçtiğini anımsatarak, kendileri İETT'nin planlamasına göre yolcu taşıma hizmeti sunarken İBB'nin de "sabit maliyet+değişken maliyet+kar" esasıyla ve bireysel işletme performansına göre işletmecilere aylık hak ediş ödemesi gerektiğini kaydetti.

Aylık hak edişlerinin ödenmesinde sorun yaşandığını anlatan Ovacık, "Ağustos ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen mayıs, haziran, temmuz aylarının hak edişlerinden birikmiş alacağımız araç başına 500 bini aşmış, toplamda ise yaklaşık 1,5 miyar lira civarında alacağımız bulunmaktadır. " dedi.

Ovacık, hak edişlerini alamadıkları için vaktinde ödeyemedikleri borçlar nedeniyle artı bir maliyetle karşılaştıklarını dile getirerek, "Bu şartlarda işi artık daha fazla sürdürebilme olanağı kalmadığı için bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz." diye konuştu.

Hak edişlerinin her ay eksiksiz ödenmesini, biriken alacaklarının da önümüzdeki aylarda düzenli olarak verilerek sıfırlanmasını talep eden Ovacık, taleplerini iletmek için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istediklerini ancak kendisi Ankara'da olduğu için İBB CHP Grubu Başkanvekili Tarık Balyalı'yla konuştuklarını anlattı.

Ovacık, talepleri karşılanmaması durumunda toplanıp bir karar alarak ne gerekiyorsa yapacaklarını ancak İstanbulluları mağdur etmek istemediklerini sözlerine ekledi.