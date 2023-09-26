İstanbul'da Minibüslerin Taksiye Dönüşüm Süreci Tamamlanamıyor

Taksilerde dönüşüm tartışması

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Kasım 2022'deki toplantısında kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesine yönelik karar alınmıştı. Kura ile 755 esnafa hak tanınmasına rağmen 400'ün üzerinde esnaf dönüşüm sürenin dolmasına rağmen tamamlamadı.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda toplanan taksiciler ile bir araya gelen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım sorunlarını çözmek yerine tam tersine kaos yaratıyor. Sürekli UKOME gündemine taksi sayısının arttırımı getiriliyor. Biz kanuna ve yönetmeliğe aykırı olan bu sisteme karşı çıktık sonrasında M plakalı minibüslerin taksiye dönüşüm kararını aldı, biz bu projenin de hatalı olduğunu düşünerek karşı çıktı. Yaklaşık 1 yıldır bu süreç yürütülemiyor ve kaos oldu esnafta bu konuda tedirgin. Yaklaşık 400'e yakın araç hala 8+1 engelli erişimine uygun taksiye dönemedi. İBB bu süreci yönetemedi, devletimiz uygun şartlarda kredi veriyor bu kredi kullanılabilir. Tarifelerin düzenlenmesi gerekiyor çünkü benzer araçların tarifeleri yüzde

70 daha fazla. Turizmin yoğun olduğu yerlere duraklar yapılmalı ve bu araçların çalışabileceği duraklar kullandırtılmalı. 1 Eylül'e kadar süre verilmişti ama bu süre uzayacak gibi duruyor artık bu dönüşüm sağlanarak proje tamamlanmalı ve bu kaos bitirilmeli diye düşünüyoruz" dedi.

Minibüsçü Ramiz Yılmaz, "Mağdur olan esnafın mağduriyetinin giderilmesi konusunda engelliye uygun 8+1 araçlar çıktı biz duyunca çok sevindik. Kredilerin kapanması ve araçlarda oluşan problemlerden dolayı temin etmekte sıkıntılar yaşadık. Proje tamamlanmadı ve eksik kaldı bu projenin çeşitlenmesi ve tamamlanması gerekiyor. Yolcu kapasitesinin düşük olduğunu düşünüyorum bu iş için ne yapılabilir bizde düşünüyoruz. Çeşitli duraklar ile bu araçların kullanıma uygun olması lazım tanıtımı da eksik oldu. Projeye yeni uygulamalar yapılmalı diye düşünüyorum hem esnaf daha rahat evine ekmek götürebilir. Biz karşı çıktık ama şuanda karşı çıkmanın mantığı kalmadı gibi duruyor. Biz eylemlerimizi yaparak sesimizi duyurmaya çalıştık biz sesimizin bir şekilde duyulduğunu düşünüyoruz. Buradaki en büyük konu araçların iyileşmesi konusunda çalışma yapılması. Ben ve ailem ilk başta almadık ama şu an başvurumuzu yaptık mecburen bu işin içerisindeyiz ve bizde araçlarımızı temin edeceğiz" şeklinde konuştu.