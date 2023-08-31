İstanbul'da minibüs ve dolmuş sahipleri eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından minibüs ve dolmuştan taksiye dönüştürülen araçların sahipleri ve bu araçları alamayan taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptı. Ekonomik nedenlerle mağdur olduklarını söyleyen araç sahipleri, 8+1 yerine 4+1 araç istediklerini belirterek basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından minibüs ve dolmuştan taksiye dönüştürülen araçların sahipleri ve bu araçları alamayan taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptı. Ekonomik nedenlerle mağdur olduklarını söyleyen araç sahipleri, 8+1 yerine 4+1 araç istediklerini belirterek basın açıklaması yaptı. Grup sözcüsü Ramis Yılmaz, "Sarı taksilere oranla 8+1 araçların maliyeti 10 katına denk geliyor. 8+1 araçlarını alan arkadaşlarımız da alamayan arkadaşlarımız da mağdur. Biz 4+1 araçlarla İstanbullulara hizmet vermek istiyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından 8+1 minibüs ve dolmuşları taksiye çevrilen araç sahipleriyle, maddi zorluklar sebebiyle 8+1 araç alamayanlar Saraçhane'deki İBB binası önünde toplandı. Araç sahipleri ellerindeki taşıdıkları dövizlerle basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında polis ekipleri 50. Yıl Parkı çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"8+1 ARAÇ ALAN DA MAĞDUR ALAMAYAN DA"

Grup adına açıklama yapan Ramis Yılmaz, "Esnaf 8+1 aracı alamıyor. Krediler kapandı. Araç fiyatları üçe katlandı. Aracın maliyeti çalışırken sarı taksilerin 10 katı oldu. Esnaflardan arkadaşlarımız da alamayan arkadaşlarımız da mağdur oldu. Araç sahipleri de burada. Çünkü araçların maliyeti, kilometre başına yaktığı yakıt çok pahalı olduğu için araçlarını alanlar evine ekmek götüremiyor. Aracını alamayan binin üzerinde esnaf mağdur. Mutfakta olması gereken annelerimiz de bugün burada. Onlar mağdur aracını alan arkadaşlarımız da mağdur. Öyleyse bin aracını alamayan, 600- 700 aracını alan esnaf arkadaşımız hep beraber mağdursa, bu hizmet niye ' Bu dayatma niye ' Vatandaş da haliyle, 'Ben bir, iki kişiyim niçin büyük araca para vereyim' diyor. Biz küçük araçlarla ekonomik araçlarla İstanbullulara hizmet etmek istiyoruz. Vatandaş da küçük araca binmek istiyor. Kimse bu sorunu çözmek istemiyor. Niçin ? Çünkü İstanbul'da taşımacılıkta rant var. Siyasiler kafalarını kuma gömüyor" dedi.

"8+1 ARACI ŞART KOŞMASINLAR"

Eşinin 4 aydır çalışamadığını söyleyen Yasemin Yılmaz ise, " Hakkımızı, kazancımızı istiyoruz. Mağduruz. Eşim 4 aydır çalışmıyor, eve ekmek getiremiyor. Ben bu arabayla 4 çocuk okutturdum, torunuma bakıyorum. Lütfen sesimizi duysunlar. Evimizin ekmeği, bereketi kesilmesin. Mağduruz, mağduriyetimiz giderilsin. Bize 8+1 aracı şart koşmasınlar. Çalışma iznimizi versinler. Bizi mağdur ettiler mağdur olmak istemiyoruz. Biz de esnafız biz de vatandaşız. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. 4+1 araçları istiyoruz. Önümüzün açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.