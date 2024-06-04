İstanbul'da Market Denetimlerinde 9 Bin 614 Aykırılık Tespit Edildi

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, marketlerde yapılan denetimlerde İstanbul'da 1 Ocak-31 Mayıs itibarıyla 9 bin 614 aykırılık tespit ettiklerini, bunun karşılığında yaklaşık 20 milyon 881 bin 608 liralik idari yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde 20 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine yoğun şekilde devam ettiklerini söyledi.

İstanbul'un 17 ilçesinde 46 ekiple denetim yapıldığını belirten Menteşe, şunları kaydetti:

"Ürünlerin fiyat etiketleri var mı yok mu onlara bakıyoruz, fiyat etiketi varsa yönetmeliğe uygun mu diye inceliyoruz. Fiyat değişim tarihi var mı, etikette ürünlere dair ayırt edici özellik var mı onlara bakıyoruz. Bunlar varsa sorun yok. Bir sıkıntı varsa her bir aykırılık için 2024 rakamlarıyla 2 bin 172 TL idari yaptırım uyguluyoruz. Bunlar dışında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında da ürünlerin fiyatlarında bir sıkıntı hissediyorsak, o ürüne dair işletmemizden bu ürünün geriye dönük 3 aylık alım satım faturalarını bize getirmesini talep ediyoruz. Burada bir sıkıntı oluşursa da Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muz var, evrakları gereği için oraya gönderiyoruz."

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Menteşe, 31 Mayıs itibarıyla yılın başından bu yana yapılan denetimlerin detaylarını paylaştı.

Menteşe, "1 Ocak-31 Mayıs itibarıyla restaurant ve ve cafelerde yaklaşık 10 bin 988 işletmeyi denetledik. Denetimler sonucunda 26 bin 554 aykırılık tespit ettik. Bunun karşılığında yaklaşık 57 milyon 675 bin 280 TL'lik dari yaptırım uyguladık. Yine aynı dönemde 4 bin 542 markette 85 bin 444 ürünü inceledik, 9 bin 614 aykırılık tespit ettik, bunun karşılığında da yaklaşık 20 milyon 881 bin 608 TL idari yaptırım uyguladık. Bunun yanı sıra haksız fiyat olduğundan şüphelendiğimiz 13 bin 303 ürünle ilgili de işletmelerden alım satım faturalarını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Menteşe, tüketicilere, ürünü satın almadan önce fiyat karşılaştırması yapmaları ve sorun halinde Bakanlığa bildirmelerini önerdi,