Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Limon Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da limon fiyatlarındaki artış dikkat çeker boyuta geldi. Fiyat artış listelerinde ilk sırada yer alan limonun tane fiyatı 10 liraya ulaştı. Hal esnafı fiyatlarda gerilemenin Ağustos ortasından sonra yaşanacağını tahmin ediyor.

İstanbul'da limon fiyatlarındaki artış dikkat çeker boyuta geldi. Fiyat artış listelerinde ilk sırada yer alan limonun tane fiyatı 10 liraya ulaştı. Hal esnafı fiyatlarda gerilemenin Ağustos ortasından sonra yaşanacağını tahmin ediyor.

İstanbul'da son günlerde fiyatı en çok artan ürünlerden limonun kilosu 100 liraya yaklaştı. İstanbul'da bazı marketlerde 1 adet limonun fiyatı ise 10 TL'ye kadar yükseliyor. Halden kilosu 65-75 liraya çıkan limon tezgaha gelene kadar 100 liraya yaklaşıyor.

Limonda görülen anormal artış İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve TEPAV raporlarına yansıdı. TEPAV'ın Haziran ayına ait gıda fiyat endeksi raporunda geçtiğimiz ay en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 86,93 ile limonda yaşandı. İTO'nun fiyatı en çok artan ürünler listesinde de yüzde 56,64'lük artışla limon ilk sırada yer aldı. Limonun fiyat artışıyla ilgili hal esnafı stoklardaki ürün azlığını neden olarak gösterdi. Vatandaş ise fiyatlardaki yüksekliğe şaşırdıklarını dile getirdi.

"Limona talep var ama ürün az"

İstanbul Yenibosna'da bulunan halde esnaf Nurullah Dağıstanlı, "Limon fiyatının artışı depolardaki stokların azalmasından. Talep var ama ürün az" dedi.

"Ağustos'un 15'ine kadar böyle gider"

Fiyat artışlarının stok azlığından kaynaklandığını belirten Dağıstanlı, "Geçen sene bahçede 1 lira 2 liraydı. Depolama yapan tüccar az olduğu için şimdi ürün bulunmuyor. Eğer her yıl ki gibi depo yapılsaydı hiçbir sıkıntı olmazdı. Şu andaki fiyatı 65-75 lira arasında. İlk başlarda hasat zamanı 5-7 lira arası satıldı İstanbul'da sonra tüccarlar fiyat düşük diye stok yapmadı. Öyle olunca stoklarda limon kalmadı ve bu hale geldi. İklimsel bir sıkıntı yok. Ağustos'un 15'ine kadar böyle gider sonra fiyatlar kırılır, normale döner. Marketlerde 100 liraya kadar yükseliyor" şeklinde değerlendirme yaptı.

"Fiyatlar iki katına çıkmış"

Limon alan vatandaşlar da fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Hüseyin Erdoğan isimli vatandaş, "Tüketim fazlalaşmış fiyatlar iki katına çıkmış. Üretimde sanırım sıkıntı var" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Bakmadan Geçme

Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi? Mide yanması neden olur? Mide yanması nedir ve tedavileri nelerdir? Mide yanması belirtileri! Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki! TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? 20 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman? 20 bin öğretmen ataması mülakatları nasıl olacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı! ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kim? Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi? TRT 1 frekans bilgileri güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 frekans numarası kaç? Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor? Beşiktaş, Anderson Talisca'yı aldı mı? Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?
Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt

Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title