İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi

İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık yerine 25 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Kış lastiği takma zorunluluğu ise 1 Nisan 2024'te sona erecek.

İstanbul Valiliği, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiğini bildirdi.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması öne çekildi.

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini bildirdi. Kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanmaktadır. Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir."