İstanbul'da Kilometre Oynayan Otomobil Galerisinin Yetki Belgesi İptal Edildi

İstanbul'da Kilometre Oynayan Otomobil Galerisinin Yetki Belgesi İptal Edildi
İstanbul Başakşehir'de bir otomobil galerisi, halktan gelen ihbarlar üzerine yapılan denetimde araçların kilometre sayaçlarının değiştirilmesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından yetki belgesi iptal edildi.

İSTANBUL'da bir galerinin internette yayınladığı ilanlarında araçların kilometrelerini değiştirdiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonrasında belirtilen otomobil galerisinin yetki belgesini iptal etti.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren bir otomobil galerisi hakkında yapılan şikayet üzerine harekete geçti. Galeride satışta olan araçları inceleyen ekipler, kilometre sayaçlarında oynama yapıldığını belirledi. Bunun üzerine otomobil galerisinin yetki belgesi iptal edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08.08.2025 tarihinde gelen şikayet üzerine; İstanbul Başakşehir'de faaliyet gösteren ilgili otomotiv satış firmasına ivedilikle denetim yapılmıştır. İncelemede, söz konusu aracın 153.000 km olmasına rağmen 123.000 km olarak ilana girildiği ve firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kurumun Yetki Belgesi iptal edilmiş, ayrıca firma hakkında hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Bakanlığımız, vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
