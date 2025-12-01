Haberler

İstanbul'da Kasım Ayında Fiyatlar Arttı

Güncelleme:
İstanbul Ticaret Odası, kasım ayında perakende fiyatların yüzde 1,19, toptan fiyatların ise yüzde 2,14 arttığını açıkladı. En yüksek aylık artış, alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

İstanbul'da kasım ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,19, toptan fiyatlar yüzde 2,14 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, kasımda bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 1,19, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,14 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı kasımda, perakende fiyatlarda yüzde 38,28 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlarda yüzde 23,12 oldu.

Kasımda en yüksek artış alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda

Kasımda aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,59, konut harcamaları grubunda yüzde 2,30, sağlık harcamaları grubunda yüzde 1,69, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,41, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,28, eğitim harcamaları grubunda 0,02 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 1,55, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,03 düşüş olurken, haberleşme harcamaları grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

İstanbul'da kasım ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda bir önceki ayda yaşanan fiyat değişimlerinin cari aya yansıması, konut, ev eşyası ile çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesiyle giyim ve ayakkabı harcamaları ile ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan eşya fiyatlarında ise kasımda aylık bazda kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,88, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,32, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,32, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,29 ve madenler grubunda yüzde 1,03 artış yaşanırken, mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
