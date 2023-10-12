İstanbul'da Kaçak Hafriyat Denetimi Yapıldı

İSTANBUL'da 16 noktada kaçak dökümü önlemek amacıyla, hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Arnavutköy'deki denetimlere drone ile havadan da destek verildi. Denetimlerde evrakları eksik olan sürücülere ceza uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda polis ve jandarma ekipleri ile kaçak hafriyatı önlemek amacı ile İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 16 noktada denetim gerçekleştirildi. Haraçcı Hadımköy Yolu Caddesi'nde denetim yapan ekiplere, drone ile havadan da destek verildi. Denetimlerde hafriyat kamyonlarının brandalarını takıp takmadığı, ATS sisteminin açık olup olmadığı ve evrakları kontrol edildi. Kontroller sonucunda; bir hafriyat kamyonu muayene eksikliğinden, bir kamyon sigortası olmadığı için ve bir hafriyat kamyonu da ATS sistemi kapalı olduğu için bağlandı. ATS sistemi kapalı olan hafriyat kamyonuna bin 295 lira ceza uygulandı.

"DENETİMLERİMİZ 365 GÜN DEVAM EDİYOR"

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ayşen Erdinçler, "İstanbul genelinde kaçak hafriyatı önlemek amacı ile 14 ilçemizde 8 Avrupa yakası 8 Anadolu yakası olmak üzere 16 noktada eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. 20 ekiple çalışıyoruz. Zabıta, jandarma, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevre koruma şube müdürlükleri ekipleri ortaklaşa çalışıyorlar. Burada hafriyat taşıyan kamyonların belgeleri kontrol ediliyor, biz ayrıca hafriyat çalışan kamyonları ATS sistemi ile yani Araç Takip Sistemi ile kontrol ediyoruz. Bunlar kaçak döküm alanlarına girdiklerinde haberimiz oluyor ve kontrollerimizi uygulayarak böyle bir durum varsa idari yaptırım uyguluyoruz. Kaçak dökümlerin önlenmesi amacı ile 95 kamera ile dökümlerin fazla olduğu alanları kontrol ediyoruz 7/24 kontrollerimiz devam ediyor. Ayrıca denetimlerimiz 365 gün devam ediyor. Bütün bu mücadelenin sonunda da kaçak dökümlerde yüzde 65- 70 civarında bir azalma yakaladık" ifadelerini kullandı.