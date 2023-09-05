İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü binasında sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosu tarafından düzenlenen açık artırmada cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüklerine kadar birçok eşya satışa çıkarıldı. Eşyaların toplam değeri 184 bin 110 lira olarak belirlendi ve Aziz Korkmaz tarafından 550 bin liraya satın alındı.