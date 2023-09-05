İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü binasında sergilendi. Bulunmuş Eşya Bürosu tarafından düzenlenen açık artırmada cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüklerine kadar birçok eşya satışa çıkarıldı. Eşyaların toplam değeri 184 bin 110 lira olarak belirlendi ve Aziz Korkmaz tarafından 550 bin liraya satın alındı.
İstanbul'da İett'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların açık artırma ile satışı yapıldı.
Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğüne ait binada, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sergilendi.
Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, cep telefonlarından fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.
Toplam değeri 184 bin 110 liradan açık artırmaya sunulan eşyaları, Aziz Korkmaz 550 bin liraya satın aldı.