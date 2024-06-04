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İstanbul'da ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi

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Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) Akdeniz Bölge Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye başta olmak üzere Akdeniz ülkelerinde faaliyet gösteren ICCA üyeleri katıldı. Toplantıda Akdeniz'in potansiyeli ve küresel pazarda nasıl yararlanılacağı tartışıldı.

Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliğinin (ICCA) Akdeniz Bölge Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkiye başta olmak üzere İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi Akdeniz ülkelerinde faaliyet gösteren 80'e yakın ICCA üyesi kongre büroları, kongre organizasyon firmaları, destinasyon tanıtım ofisleri ve sektör profesyonelleri katıldı.

Bu yılki teması "Akdeniz Hareket Halinde" olan organizasyonda Akdeniz'in potansiyelinin büyütülmesi hedeflenirken, bölgenin kültürel ve finansal değerlerinden küresel pazarda nasıl yararlanılacağı da tartışıldı.

ICCA'nın 2024 yılı Akdeniz Bölge Toplantısı'na, İTO ve Akdeniz bölge üyesi olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ev sahipliği yaptı. Toplantıya Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları da destek verdi.

"İTO ve ICVB olarak, küresel kongre sektörünün genel durumunu çok yakından takip ediyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, kongre sektörünün en prestijli kuruluşu ICCA'nın Akdeniz Bölge Toplantısı'na ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Akdeniz'in dört bir yanından gelen misafirlere, İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihini ve kadim mirasını anlattıklarını ifade etti.

Avdagiç, "İTO ve ICVB olarak, küresel kongre sektörünün genel durumunu çok yakından takip ediyoruz. Hem İstanbul'un hem de tüm Akdeniz'in kazandığı bir çabanın içindeyiz. Turizmin kalbi Akdeniz'dir. Bu etkinlik sayesinde Akdeniz'in de kalbi İstanbul olmuştur. Bu toplantının sonuçlarının Akdeniz'e, ülkemize ve kadim şehrimize katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ICCA Akdeniz Bölgesi Başkanı Riccardo Pizzuti ise, "Bu yılki toplantımızı İstanbul gibi görkemli ve çok güzel bir şehirde yaptığımız için çok mutluyuz. Akdeniz ülkeleri olarak, ICCA derneği içerisindeki en büyük topluluklardan biriyiz. Bu toplantı aracılığıyla, Akdeniz için neler yapabileceğimizi konuşacağız ve Akdeniz'in potansiyelini hep birlikte hareket ederek büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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