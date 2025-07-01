İstanbul'da Haziran Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Artış Göstermeye Devam Ediyor

İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,77, toptan fiyatlar yüzde 1,93 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,77, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,93 arttı.

Perakende fiyatlarda artış haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,38 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlar da aynı dönemde yüzde 37,36 yükseldi.

Haziranda en yüksek artış konut ve ev eşyası grubunda

Haziranda aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, konutta yüzde 2,70, ev eşyasında yüzde 2,57, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,98, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 1,93, ulaştırmada yüzde 1,67, eğitimde yüzde 1,45, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,97, sağlık harcamalarında yüzde 0,77, haberleşmede yüzde 0,71, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,27 alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,21 oldu.

Tek düşüş yaşayan harcama grubu ise yüzde 0,07'lik azalışla eğlence ve kültür grubu olarak öne çıktı.

İstanbul'da haziranda fiyat indeksinin belirlenmesinde, konut harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde ve kamu kaynaklı bazı hizmetlerde izlenen fiyat değişimleri, ev eşyası harcamaları, lokanta ve otel harcamaları, ulaştırma harcamaları ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri ile gıda harcamaları grubunda mevsim ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan eşya fiyatlarında ise haziranda aylık bazda inşaat malzemeleri grubunda yüzde 6,92, madenler grubunda yüzde 3,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,23, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,00 artış izlenirken, mensucat grubunda değişim yaşanmadı.

Haziranda yıllık bazda da gruplar itibarıyla inşaat malzemelerinde yüzde 77,22, mensucatta yüzde 63,20, kimyevi maddelerde yüzde 35,37, gıda maddelerinde yüzde 34,86, işlenmemiş maddelerde yüzde 30,34, yakacak ve enerjide yüzde 27,19, madenlerde yüzde 20,45 fiyat artışı gerçekleşti.