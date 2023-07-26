İstanbul'da Halk Ekmek Fiyatlarına Zam

İstanbul'da Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gram normal ekmeğin fiyatı 3 liradan 5 liraya yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni tarifeye göre; 250 gram normal ekmeğin fiyatı yüzde 65 artışla 5 liraya çıktı. 500 gram organik tam buğday ekmeğinin fiyatı 25, 400 gram tam buğday ekmeğinin fiyatı ise 20 liraya çıktı. 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 20 liraya yükselirken, 350 gram 6 adet hamburger ekmeğinin fiyatı ise 18.50 lira oldu.