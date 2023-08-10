İstanbul'da su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında göl ve göletlere 1 Milyon 143 Bin yavru sazan balığı bırakıldı. Proje ile kırsal bölgede yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra sportif balıkçılığın desteklenmesi de sağlanıyor. 8 yıldır devam eden projede bu yıl bırakılan balıklarla birlikte 3 Milyon 167 bin 500 sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu.

İstanbul'da göl ve göletlere 1 milyon 143 bin yavru balık bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul'da su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında göl ve göletlere 1 Milyon 143 Bin yavru sazan balığı bırakıldı. Proje ile kırsal bölgede yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra sportif balıkçılığın desteklenmesi de sağlanıyor. 8 yıldır devam eden projede bu yıl bırakılan balıklarla birlikte 3 Milyon 167 bin 500 sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İstanbul'da Arnavutköy, Beykoz, Pendik, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şile ilçesinde bulunan 21 göl ve gölete toplamda 1 milyon 143 bin yavru sazan balığı bıraktı. 2015 yılında başlayan projede bu sene bırakılan balıklarla birlikte toplamda 3 milyon 167 bin 500 sazan balığı yavrusu göllere bırakılmış oldu.

"2015 yılından beri devam ediyor 15,16 kilogramlık sazanlar tutuluyor"

Proje ile ilgili konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Göletlerimizdeki biyoçeşitliliğin arttırılması ve sürünülebilir balıkçılık, bölge halkının daha kaliteli ürüne ulaşabilmesi için yapıyoruz bu projeyi. 2015 yılında başladık ve bugüne kadar 3 milyon 167 bin 500 sazan balığı yavrusunu atıyoruz. Sazan balıkları bölgeye uygun ve çok hızlı adaptasyon sağlıyor. İpsala'da üretilen balıklarımızı 7 ilçe 21 göletimize bıraktık. Terkos Gölü'ne 500 bin balığımızı bıraktık. Bizi sürdürülebilirlik açısından da faaliyetlerimiz var denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Denizlerimizde de bu projelerimiz devam ediyor. Bu sene en fazla sayıyı yakaladık 1 milyon 143 bin balık bırakıyoruz her sene arttırarak gitmeye çalışıyoruz. Meyvelerini görmeye başladık bölgede 15, 16 kilogramlık sazanlar tutuluyor ve bu bizi mutlu ediyor" dedi.