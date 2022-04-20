İstanbul'da gençler inovasyon ve girişimcilik alanında proje ile desteklenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve farkındalık yaratacak fikirlerin gerçekleştirilmesi hedefiyle, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitimde Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği" protokolü imzalandı.

TOBB İstanbul GGK'den yapılan açıklamaya göre, lansmanı İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen TOBB Projektör projesi, okul-sanayi iş birliği protokolüyle İstanbul geneli tüm liseleri kapsayacak şekilde organize edildi.

Gençlerin profesyonel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak, genç fikirlerin desteklenerek girişime dönüşmesi ve ticarileşmesine destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje 3 adımdan oluşuyor.

Başvuruların alınması ve alınan başvuruların değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda finale kalacak en iyi 50 projenin seçilmesi, projenin ilk adımını oluşturuyor. İkinci adımda, finale kalan 50 takıma girişimcilik eğitimi ve deneyim paylaşım programı uygulanacak. Takımların yenilikçi ürün ya da hizmetlerini yarıştırdıkları "Fikir Maratonu" ile de proje finali gerçekleştirilecek. Projenin son adımında ise fikir maratonu ile belirlenen ilk 10 takımın tamamına, ürün veya hizmetlerini, ilgili olduğu sektörlerin çalışma sahalarından yararlanarak geliştirme ve geliştirdikleri ürün ya da hizmetlerini test etme imkanı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB İstanbul GGK İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül, TOBB Projektör projesinin girişimcilik eko sistemine çok farklı bir boyut kazandıracağını belirterek, "Gençlerin ekosisteme erken yaşlarda dahil olması, İstanbul'un girişimcilik ekosistemi için yepyeni fırsatlar doğuracak, girişimcilik uzun soluklu bir serüven, gençleri hem eğitim hem network alanında tüm imkanlarımızı seferber ederek destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TOBB İstanbul GGK İcra Kurulu Üyesi Safa Albayrak ise iş piyasasının ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi için, projenin sürekli yaşayan bir sistem haline getirilmesini, böylece liseli gençlerin fikirlerinin devamlı desteklendiği bir girişimcilik merkezini İstanbul'a kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

TOBB İstanbul GGK Üyesi ve TOBB Projektör Projesi Genel Koordinatörü Ekrem Yıldırım da "Takımını Kur, Projeni Hazırla, TOBB Projektör ile Hayata Geçirelim" sloganı ile liseli gençlere çağrıda bulunduklarını, proje ile girişimcilik kültürünün lise öğrencilerine kazandırılmasıyla düşünen, araştıran ve sürekli üreten bir nesil oluşmasını amaçladıklarını ifade ederek, projesi veya iş fikri olan tüm lise öğrencilerini projeye katılmaya davet etti.