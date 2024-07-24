İstanbul'da Galericiler Araç Satışlarının İyi Gittiğini Belirtti

İstanbul'da galerici esnafları 2. el araç piyasasında sektörde anlatılan daralmanın aksine satışların iyi gittiğini ve araçların normal değerlerinde alıcı bulduklarını belirttiler.

2. El araç piyasasında gündeme gelen araç satışlarında düşme iddialarının aksine bazı galerici esnafı satışlarının iyi olduğunu ve araçları piyasa değerinde verilince satıldığını belirtti. Ataşehir'de galericilik yapan esnaf Mehmet Şahin ve Nihat Dindar haftada ortalama 7 araç sattıklarını aktardı. Şahin, araçların olması gereken değerden pazara konulduğunda rahatça müşteri bulunduğunu ifade etti.

"Sektörün daralma ve kapanma gibi durumları söz konusu değil"

Galerici esnafı Mehmet Şahin, "Sosyal medyada bir söz konusu olay dolaşıyor ama bu galericiler kim biz bunu açıkçası bilmiyoruz. İnsanlar kendilerini galerici diye tabir ediyor. Manavı, bakkalı ve kasabı baktığınız zaman herkes galerici olmuş. Biz aslında satış yapıyoruz, aracı piyasasında aldığınız ve sattığınız süre içerisinde araç satılıyor. Şu anda araç satılmıyor diye bir durum söz konusu kesinlikle değil. Biz günde en az 2 araç satışı yapıyoruz ve bugün 4 tane araç satışımız oldu. Notere gidilmiyor deniyor ama gerçek dışı. Sektörün daralma ve kapanma gibi durumları söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"Alakası olmadan galericilik yapan meslek grupları patladı"

Esnaf Nihat Dindar ise, "Bir dönem fiyatlar çok şişirildi. O yüzden herkes, alakası olmayan meslek grupları galericilik yapmaya çalıştı. Şimdi hepsi teker teker patladı. Bu işi severek, isteyerek yapanlar devam ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL