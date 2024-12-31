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İstanbul'da Fiyat Etiği Denetimleri, 9 Milyon Lira İdari Yaptırım Uygulandı

İstanbul'da Fiyat Etiği Denetimleri, 9 Milyon Lira İdari Yaptırım Uygulandı
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İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 25 Aralık'tan bu yana 1302 iş yerini denetlediklerini ve 4 bin 108 üründe mevzuata aykırı işlem tespit ettiklerini açıkladı. Denetimler, asgari ücretin etkilerini incelemek ve vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla sürdürülüyor.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 25 Aralık'tan itibaren İstanbul'da 1302 iş yerini denetlediklerini belirterek, 4 bin 108 üründe mevzuata aykırı işlem tespit ettiklerini ve yaklaşık 9 milyon 37 bin 600 lira tutarında idari yaptırım uyguladıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretin açıklanması sonrası ve yılbaşı öncesi denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da restoran, pastane ve kuruyemiş satan işletmelere yönelik fiyat etiketi denetimi yapıldı. Fiyat tarifelerinin işletmelerin giriş kapısında yer alıp almadığı, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, Beyoğlu'nda yapılan denetimler sırasında açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak denetimlere yıl boyu devam ettiklerini vurgulayan Menteşe, "Özellikle asgari ücretin açıklanmasından itibaren 25, 26, 27, 28, 29 Aralık tarihleri başta olmak üzere asgari ücretin ürün ve hizmetlere yansıyıp yansımadığını, bunun yansımaması gerekir ancak o konuda şikayetler alıyorduk ve bunlara yönelik denetimler yaptık." diye konuştu.

Menteşe, Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla özellikle market, restoran ve kafelere yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirerek, "Yani vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak için bu sektörlerde perakende hizmete sunulan mal ve hizmetlere yönelik fiyat etiketi denetimleri, haksız fiyat artışı denetimleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Döner, hamburger gibi ürünlere gramaj zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Menteşe, buna yönelik gramaj denetimlerinin de sürdüğünü aktardı.

Menteşe, 25 Aralık'tan itibaren dün de dahil olmak üzere İstanbul'da 1302 iş yerini denetlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu 1302 iş yerinde yaklaşık 118 bin 500 ürüne baktık. Buradaki denetimlerimizin sonucunda da 4 bin 108 üründe mevzuata aykırı işlem tespit ettik, bunlara tutanak tuttuk. Bunun karşılığında yaklaşık 9 milyon 37 bin 600 lira tutarında sadece bu alanda idari yaptırım uyguladık. Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerde özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hareket ediyoruz. Sadece dün yaptığımız denetimlerde 1176 yani 2,5 milyon lira civarında aykırılık tespit ettik. Bu denetimlerimiz aralıksız, durmadan devam edecek."

25 ilçede 53 ekiple denetim yapılıyor

İsmail Menteşe, bugün İstanbul'da 25 ilçede 53 ekiple denetim yaptıklarını aktardı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetimlerin devam ettiğini anlatan Menteşe, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde bana gelen rakamlarda yaklaşık 300'ü aşkın aykırılık tespit ettik. Biz Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını koruduk. Vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda kanunların, mevzuatın bize verdiği yetkiyi kullanarak sonuna kadar denetimlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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