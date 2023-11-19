İstanbul'da Fırtına Nedeniyle 105 Uçuş İptal Edildi

İSTANBUL'DA fırtına hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Türk Hava Yolları (THY) bugün 105 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı'nda uçaklar inişte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda bugün İstanbul'da sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle havayolu şirketleri bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9, İstanbul Havalimanı'ndan 40 olmak üzere toplam 49 seferini iptal eden THY; bugün de İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti. THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu. İstanbul Havalimanı'nda uçaklar inişte zor anlar yaşadı.