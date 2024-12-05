Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

İstanbul'da Fahiş Fiyat Denetimi: 9 Bin İşletme İncelendi

İstanbul'da Fahiş Fiyat Denetimi: 9 Bin İşletme İncelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. 25 ilçede, 45 ekip ile yapılan denetimlerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Bakanlığa bağlı ekipler; etiket, gramaj, fiyat gibi alanlarda işletmeleri inceledi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da 25 ilçede 45 ekiple birlikte temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Bakanlık tarafından, asgari ücrete gelecek zamdan doğacak maliyeti şimdiden ürün fiyatlarına yansıtan işletmeler sıkı takibe alındı. İstanbul'da yapılan denetimlerde Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler işletmeleri; etiket, gramaj, fiyat gibi alanlarda inceledi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

"Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetime ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 25 ilçede 45 ekiple denetimler yapıyoruz. Bazı işletmelerin ürünlerine asgari ücret zammının yılbaşından önce yansıtılması olasılığına imkan vermemek için bugün özellikle bazı işletmelerimizi denetliyoruz. Hem bu konuda denetim yapıyoruz hem de Ticaret Bakanlığı olarak beslenme, barınma, korunma gibi vatandaşımızın temel ihtiyacı olan konularda, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Temel gıdalardan olan su, ekmek, sebze, kırmızı ve beyaz et başta olmak üzere 47 ana başlıktaki ürünü rutin olarak inceliyoruz. Bu incelemelerimize ürünlerin o günkü fiyatlarını not ediyoruz, bir sonraki denetimde de arada ne kadar fark var onları da görebiliyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde baktığımız ürünlerin fiyatlarını aldık, not ettik. Ocak ayında da buralara tekrar gelip tekrar bakacağız" ifadelerini kullandı.

Menteşe, fiyat etiketlerinde yönetmelik kapsamında olması gereken zorunluluklar bulunduğunu ve bunların uygun olmaması durumunda ürün başına 2 bin 200 lira idari işlem uyguladıklarını söyledi. Menteşe, "İstanbul'da Kasım ayında yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi denetledik. Bu denetimlerimiz Tüm Türkiye genelinde aralıksız devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Milyonlarca araç sahibi "indirim" bekliyor
img

Yasak aşk yaşadığı kadının kocasına yakalandı, kaçarken balkondan düşerek can verdi
img

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.