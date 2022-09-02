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İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma yapılacak

Ekonomi Haberleri

İstanbul'da Erenköy Gümrük Müdürlüğü için kamulaştırma yapılacak

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde Erenköy Gümrük Müdürlüğü için yeni hizmet binası yapılması amacıyla kamulaştırma gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde Erenköy Gümrük Müdürlüğü için yeni hizmet binası yapılması amacıyla kamulaştırma gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde bulunan bazı parseller, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve diğer hizmet birimleri için yeni hizmet binası yapılması amacıyla Bakanlık tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Erenköy Tuzla Ekonomi Haberler

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