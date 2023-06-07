İstanbul'da Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi Yarın Gerçekleştirilecek

Enerji depolama piyasalarındaki gelişmelerin ele alınacağı zirve, Huawei ve Partner EGS'nin sponsorluğunda, HBR Türkiye ve Enerjide Dijitalleşme Derneğinin (EDİDER) stratejik iş ortaklığı ile düzenlenecek.

Enerji depolama piyasalarındaki gelişmelerin ele alınacağı "Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi" yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Çok sayıda uzmanın ve sektör temsilcisinin katılacağı zirve, Huawei ve Partner EGS'nin sponsorluğunda, HBR Türkiye ve Enerjide Dijitalleşme Derneğinin (EDİDER) stratejik iş ortaklığı ile düzenlenecek.

Zirvede, enerji depolamanın geniş kapsamlı yenilenebilir enerji ekosistemindeki rolü, Türkiye'de ve dünyada kullanımlarını belirleyen düzenleyici çerçeveleri, uluslararası uygulamaları ve yenilikçi iş modelleri enerji sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar tarafından masaya yatırılacak.