İstanbul'da Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi Tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT müdürlüğü ve İBB iştiraki İSBAK'ın ortak yürüttüğü 'Elektrikli Otobüs Dönüşüm' Projesi Edirnekapı İETT garajında basın mensuplarına tanıtıldı. İlk olarak, 2006 model dizel bir otobüsün yüzde 100 elektrikliye dönüştürüldüğü açıklandı. Proje kapsamında 2024 yılı Şubat ayına kadar 10 otobüsün daha elektrikliye dönüştürüleceği ifade edildi. Proje sayesinde aracın karbon salınımı sıfıra inerken, yıllık 1 milyon 130 bin lira yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Dönüştürülen otobüslerin 250 kilometre menzile sahip olacağı, şarj süresinin 1 saat 45 dakika olacağı ve saatte 70 kilometre hıza çıkabileceği aktarıldı.

Çalışmalarının geleceğe yönelik adımlar olması gerektiğinin altını çizen Ekrem İmamoğlu, "Her zaman bugünü ve yarını bir arada gözeten bilimsel bir planlama içinde hareket eden bir ekip olma gayreti içindeyiz. Sorunların birbirleriyle ilişkilerini gözeterek ve bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Örneğin bir yandan çok büyük bir metro ve raylı sistemler atılımı gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da çevreci bir ulaşım perspektifiyle yatırımlar yapıyor ve arayışlar içinde oluyoruz. Bizden önce 5 kilometrelik, 25 yıllık. Yılda 5 kilometrelik metro üretimi performansına ulaşılmışken bizim dönemimizde bunu 2 buçuk katına hatta 3 katına doğru çıkartma atılımı içerisindeyiz. Raylı sistem yatırımlarımız, bu dediğim performansa kendi üretim rakamlarımızdan ulaşıyor. Onun da altını çizeyim" dedi.