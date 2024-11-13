İstanbul'da Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri Fuarı Başladı

Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı ve Konferansı-EV Charge Show, İstanbul'da başladı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Elektro Mobilite Derneği AVERE'nin kurucusu ve geçmiş dönem başkanı Cem Avcı, elektro mobilitenin önünün çok açık olduğunu söyledi.

Avcı, bu kapsamda yeni projelerin olduğunu, Avrupa Birliği projelerine de başvuruların yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'na attığı imzadan sonra bu tür çalışmaların öneminin daha da arttığını vurgulayan Avcı, "Neticede önemli bir emisyon kaynağını azaltmak için büyük taahhütlerde bulunduk, dünyaya yayınladık ve bunların başında da ulaşım sektörünü karbonsuzlaştırma konusu her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli. Bu konuda da müthiş yol katediyoruz." diye konuştu.

"Finansmanda yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi noktasında orta vadeli hedefimiz var"

Açılışın ardından "Türkiye Ulaşımda Elektrifikasyon Vizyon Hedef ve Stratejileri" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanı Şükrü Güray Çelik, uygun maliyetli uluslararası finansman kaynaklarının ulaştırma yatırımlarında etkin kullanımına yönelik yenilikçi, yeşil, sürdürülebilir yöntemler geliştirildiğini belirterek, "Finansman konusunda da yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi noktasında bir orta vadeli hedefimiz var." dedi.

Kara ulaştırmasında elektrikli taşıtların şarj ünitelerinin konuşulduğunu ama bir taraftan büyük bir potansiyelin durduğu deniz, hava araçlarının, raylı sistemlerin olduğunu belirten Çelik, "2053 net sıfır emisyonunun ulaştırmadaki temel yansıması aslında özellikle demir yolu ve deniz yolu ulaşımının yük taşımacılığının payının artırılması. Ancak bu yolla emisyonların azaltılması noktasında katkı olabilecek." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı ve AUS Türkiye Genel Başkanı Esma Dilek, Türkiye'de de kara, demir, hava yolları taşımacılığının büyük oranda fosil yakıtlara dayandığını, elektrikli araçlar ve bataryadaki gelişimin otomobil üretici ve tüketicileri elektrikli araçlara yöneltmeye başladığını kaydetti.

Özellikle global ölçekte yeşil, enerji dönüşümü gibi trendlerin ülkeler tarafından yakından takip edilebilir hale geldiğini ifade eden Dilek, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirliğe katkı, Paris Anlaşması gibi süreçlerle elektrifikasyona yönelik çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Emre Dabak, elektrikli araçların son 5 yıldır dünya genelinde hızlı şekilde arttığını belirtti.

Geçen yıl dünya genelinde 14 milyon elektrikli araç satıldığını bildiren Dabak, "Şahsi düşüncem, bu dönemde elektrikli araçlar artık yerini sağlamlaştırdı, geleceğin teknolojisi..." dedi.

Dabak, Togg'un devreye girmesiyle Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşma hızının da arttığını dile getirerek, elektrikli araç şarj altyapısına yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, otopark yönetmeliğine ilişkin bilgi verdi.

Binalarda elektrikli araçlara ait yerlerin mevzuat açısından nasıl konumlanacağının henüz belli olmadığını aktaran Erenler, konuya ilişkin yapılan çalışmalardan bahsetti.

Yapay zekalı istasyon

Fuar kapsamında Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ, yazılımı ve donanımı şirkete ait olan yerli araç şarj istasyonunu tanıttı.

Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Nevhan Gündüz, yaklaşık 1,5 yıllık AR-GE çalışmasıyla üretilen şarj istasyonlarının yapay zekayla donatıldığını ifade etti.

Şarj cihazlarının uzaktan izleme, koruma ve uzaktan tamir özelliği olacağını anlatan Gündüz, "Orge şarj istasyonlarının ABD ve Avrupa'ya da satışını planlıyoruz." dedi.

Elektrikli araç şarj teknolojileri ve ekipmanlarının sergilendiği fuar, 15 Kasım'da sona erecek.