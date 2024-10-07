İstanbul'da Ekmeğe Haksız Fiyat Artışına Karşı Denetimler Başlatıldı

İSTANBUL (İHA) – Fırınlarda gramaj, fiyat ve etiket denetimleri sıklaştı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ekmeğe haksız fiyat artışına izin verilmeyeceği bildirildi.

İstanbul'da 36 ekiple 26 ilçede gramaj, fiyat ve etiket denetimi başlatıldı. Hafta sonuna kadar tüm fırınların denetimi tamamlanmış olacak. Yapılan kontrollerin ardından eksiklik tespit edilen iş yerlerinde cezai işlemler uygulanıyor, güvenli gıdaya erişim için gerekli kontroller yapılıyor.

İncelemelerde etiket bulunmayan her ürün grubu için 2 bin 200 lira, fahiş fiyat olduğu belirlenen uygulamalar için de 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verildi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı da ekmek fiyatlarına ilişkin duyuru yayınladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz" denildi.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatı üzerinde yapılacak spekülatif fiyat hareketleri toplumun genel refahını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifeleri, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulmaktadır. Fiyat tarifeleri, ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olup, belirlenen bu tarifelerin üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığı zaman gerekli denetlemeler Ticaret Bakanlığı denetleme ekipleri tarafından hemen yapılmaktadır. Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 'Haksız Fiyat Artışı' olarak değerlendirilmekte, ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan işyerlerine 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL