İstanbul'da Ekim Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 3,31 Arttı

Güncelleme:
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, Ekim ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,31, toptan fiyatlar ise yüzde 1,51 artış gösterdi. En yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı.

İstanbul'da ekim ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,31 toptan fiyatlar yüzde 1,51 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,31, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,51 artış gösterdi.

Perakende fiyatlarda artış ekimde, geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 40,84 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlardaki değişim oranı yüzde 23,78 oldu.

Ekimde en yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda

Ekimde aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, giyim ve ayakkabıda yüzde 17,26, haberleşmede yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve otellerde yüzde 3,97, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 2,38, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,33, konut harcamalarında yüzde 2,21, ev eşyasında yüzde 2,02, eğlence ve kültürde yüzde 1,39, ulaştırmada ise yüzde 0,61 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda eğitim harcamaları ile sağlık harcamalarında bir değişim izlenmedi.

İstanbul'da 2025 Ekim ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde, kış sezon ürünlerinin devreye girmesi ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, haberleşme harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerde yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerde kış mevsimsel etkisi ile lokanta ve oteller harcama grubunda yer alan ürünlerde piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan eşya fiyatlarında ise ekimde aylık bazda gıda maddeleri grubunda yüzde 3,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,13, madenler grubunda yüzde 2,53, yakacak ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,05 artış yaşanırken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,81 ve işlenmiş maddeler grubunda yüzde 0,91 azalış kaydedildi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
