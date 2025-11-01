Haberler

İstanbul'da Ekim Ayında Fiyatlar Yüzde 3,31 Arttı

Güncelleme:
İstanbul Ticaret Odası, 2025 Ekim ayına ilişkin perakende fiyat hareketlerini açıkladı. Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,31 artarken, yıllık enflasyon yüzde 40,84 seviyesinde kaydedildi.

İTO 2023=100 bazlı endekse göre, 2024 Ekim ayına kıyasla fiyatlarda yaşanan yıllık artış oranı yüzde 40,84 olarak kaydedildi.

Ekim ayında harcama grupları arasında en yüksek artış giyim ve ayakkabıda görüldü. Bu gruptaki fiyatlar, kış sezonu ürünlerinin etkisiyle yüzde 17,26 oranında yükseldi. Haberleşme harcamaları yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 4,05, lokanta ve oteller yüzde 3,97 oranında artış gösterdi.

Ayrıca, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 2,38, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,33, konutta yüzde 2,21, ev eşyasında yüzde 2,02, eğlence ve kültürde yüzde 1,39, ulaştırma harcamalarında ise yüzde 0,61 oranında artış kaydedildi. Eğitim ve sağlık harcamalarında ise fiyat değişimi izlenmedi.

İTO, ekim ayı fiyat artışlarında giyim ürünlerindeki mevsim geçişi etkisinin yanı sıra haberleşme, gıda ve lokanta gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak yaşanan yukarı yönlü fiyat hareketlerinin belirleyici olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Haberler.com
