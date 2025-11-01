Haberler

İstanbul'da Ekim Ayı Perakende Fiyatları Yüzde 3,31 Arttı

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, Ekim ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,31, yıllık bazda ise yüzde 40,84 arttı. En yüksek artış giyim ve ayakkabı harcamalarında gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Ekim ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,31, yıllık bazda yüzde 40,84 arttı.

İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu belli oldu. Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,31 olarak gerçekleşti. 2024 Ekim ayına göre 2025 Ekim ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 40,84 olarak gerçekleşti.

2025 Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 17,26, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,97, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,38, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,33, konut harcamaları grubunda yüzde 2,21, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,02, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,39, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,61 artış izlendi. Eğitim harcamaları ve sağlık harcamaları gruplarında ise fiyat değişimi izlenmedi.

İstanbul'da 2025 Ekim ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; kış sezon ürünlerinin devreye girmesi ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde izlenen yukarı yönlü fiyat değişimleri, haberleşme harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisi ile lokanta ve oteller harcama grubunda yer alan ürünlerde piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu. 2025 Ekim ayında en yüksek grup artışı giyim ve ayakkabı harcama grubunda (yüzde 17,26) ile izlendi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Eylül ayında yüzde 1,29 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Ekim ayında yüzde 1,51 oranında arttı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 23,78, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 29,73 oldu. Ekim 2025'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 3,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,13, madenler grubunda yüzde 2,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,05 artış; kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,81, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,91 azalış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi. Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ekim ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 55,47, mensucatta yüzde 43,72, gıda maddelerinde yüzde 29,49, işlenmemiş maddelerde yüzde 27,05, yakacak ve enerjide yüzde 22,30, kimyevi maddelerde yüzde 18,78, madenlerde yüzde 17,94 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
