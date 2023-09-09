İstanbul'da düzenlenen Çin ürünleri fuarı büyük ilgi görüyor

İstanbul'da düzenlenen Çin ürünleri fuarında 600 Çinli şirketin 50.000'den fazla ürünü sergileniyor. Fuarda tekstilden hazır giyime, aksesuardan inşaat malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

İSTANBUL, 9 Eylül (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen Çin ürünleri fuarında yaklaşık 600 Çinli şirketin 50.000'den fazla ürünü sergileniyor.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği ve Perşembe günü başlayan "China Homelife Türkiye" adlı fuar, Cumartesi gününe kadar devam edecek. Fuarda tekstilden hazır giyime, aksesuardan inşaat malzemelerine ve ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden iş insanlarının katıldığı fuarda, fuar alanları ziyaretçilerle doldu taştı.

Çin'de iş yapan bir güvenlik ekipmanları tedarikçisi olan Mustafa Öztürk, fuarı ziyaret etmek için Eskişehir'den geldi.

Öztürk Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çinliler çok çalışkan insanlar. Bu yüzden onlarla iş yapmak benim için bir zevk ve iyi para kazanıyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Fuarda birkaç şirketle görüşüp portföyüne ekleyebileceği bazı ürünler bulan Öztürk, "Umarım bunları gelecekte ürün yelpazemize dahil eder ve işimizi geliştiririz" dedi.

Elektrik mühendisi Selçuk Kütük de ziyaretçiler arasındaydı. Kütük Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Fuar çok iyi. Başarılı görünüyor ve sektörümüzde faaliyet gösteren Çinli şirketleri tanıma fırsatı buluyoruz" dedi.