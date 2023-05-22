İstanbul'da düzenlenecek WORLD ECOMMERCE FORUM, 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşturacak

Dünya e-ticaret devlerini 10. kez buluşturacak olan WORLD ECOMMERCE FORUM, 41 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Avrupa'nın en büyük e-ticaret etkinliğini İstanbul'da gerçekleştireceklerini söyleyen WORLDEF Başkanı Ömer Nart, "300 milyar dolarlık hacmi bulunan global markaların üst düzey temsilcileri Türk girişimcilerle buluşacak. Etkinlik Türkiye'de 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşturacak" dedi.

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu (WORLDEF) tarafından düzenlenen 10. WORLD E-COMMERCE FORUM için geri sayım başladı. Forum, 8-9-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Her geçen gün beklenenin üzerinde katılım alan WORLDEF forumlarında, yine dünyanın öne çıkan firmaları misafir ediliyor. Türkiye'ye çıkarma yapacak e-ticaret paydaşları forum ile birlikte rakip firmaları tanırken, aynı zamanda iş birliği ve ortaklık için de fırsat yakalayacak. 300 milyar dolarlık hacmi bulunan markaları ve platformları buluşturan forumun, Türkiye'de 2 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması öngörülüyor.

2 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ

"E-Ticaretin Yeni Yüzyılı" temasının işleneceği forumda, 500'den fazla konuşmacı ve 400'den fazla firma stantlarıyla etkinliğe katılacak. Ayrıca binlerce B2B iş birliğine ev sahipliği yapacak forum, global e-ticaret ekosisteminde 300 milyar dolarlık hacmi bulunan markalar ve platformları buluşturuyor. WORLD ECOMMERCE FORUM'un Türkiye'de oluşturacağı iş hacminin ise 2 milyar dolar olması bekleniyor.

"E-TİCARET, TİCARETİN TAM MERKEZİNE YERLEŞTİ"

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, etkinliğin sektörün geleceği için önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Nart, "E-ticaret, ticaretin tam merkezine yerleşti. Giderek ana akım ticaret modeli haline gelen e-ticarete artık hiç kimse duyarsız değil. Birçok ülkede e-ticaret ile ilgili kanunlar güncelleniyor, yeni düzenlemeler ve yönetmelikler çıkarılıyor. Bunlarla birlikte e-ticaret, gelişen teknoloji ile evriliyor. Metaverse, yapay zeka, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalar, e-ticareti de dönüştürüyor. Bu noktada sürdürülebilirlik, karlılık, lojistik ve tüketici alışkanlıkları gibi birçok konu e-ticaret ekosisteminin önüne çıkıyor. Bu gerçekler ortadayken WORLDEF olarak ekosistemde sürdürülebilir bir dengenin kurulması için önemli bir misyonu yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ETKİNLİK BENZERSİZ BİR KONSEPTE SAHİP"

Nart, e-ticaret ekosisteminin karşılaştığı sorunların tartışılacağı forumda, sektör paydaşlarının bir araya geleceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sektörün geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Forumda, ekosistemin mevcut ve gelecekteki sorunları enine boyuna ele alınacak; cevapsız kalan sorular yanıt bulacak. E-ticaret ve e-ihracat odaklı etkinliklerimiz arasında global bir prestiji olan WORLD E-COMMERCE FORUM'da; global markalardan pazaryeri satıcılarına, e-ticaret perakendecilerinden pazaryerlerine, servis sağlayıcılardan girişimcilere, yatırımcılardan üreticilere, toptancılardan tedarikçilere kadar ekosistemin tüm paydaşları bir araya geliyor. Benzersiz bir konseptte düzenlediğimiz etkinlik, B2B iş birlikteliklerine de ev sahipliği yapacak. E-ticaret markalarının yurt içinde ve yurt dışında büyümesi için çok önemli bir fırsat olduğunu özellikle belirtmek istiyorum."

NEW YORK TİCARET ODASI BAŞKANI DA FORUM'DA

Etkinlik kapsamında New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe'nin başkanlığındaki bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Etkinlikte yer almak için sabırsızlandıklarını ifade eden New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, " Türkiye'deki tüm dostlarıma selamlar. Haziran ayında World Ecommerce Forum'da yer almayı dört gözle bekliyoruz. Hepinizi orada görmeyi umuyorum. Harika bir üç günlük etkinlik olacak" ifadelerini kullandı. New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe'nin forumun onur konuğu olacağını belirten Nart, "Mark Jaffe, yapabileceğimiz iş birlikleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'ye özel bir ilgileri var. Özellikle Türk e-ticaret firmaları ile New York Ticaret Odası üyesi firmaların bir araya gelmesini arzu ediyorlar. Bunun ilk adımını haziran ayında düzenleyeceğimiz forumla atıyoruz" diye konuştu.

SERDAR KUZULOĞLU, ÖZGÜR DEMİRTAŞ VE DAHA PEK ÇOK İSİM

Forum'da Serdar Kuzuluoğlu, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Prof. Dr. Emre Alkin gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Forum, aynı zamanda Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer, Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum, ARAS Kargo CEO'su Carsten Wallman ve daha birçok ismi ağırlayacak.

41 ÜLKEDEN 100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

Aras Kargo ve ikas'ın ana sponsoru olduğu etkinliğe 41 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Eşzamanlı 10 sahnenin kurulacağı dev etkinlikte 542'nin üzerinde konuşmacı yer alacak. Ziyaretçiler e-ticarette büyümek için yapılacak kritik hamleleri, seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını, sektörün profesyonellerinden birebir dinleyebilecek.

E-ticaret ve e-ihracat yapan ya da yapmak isteyen üretici ve satıcılar için iş birliği fırsatları sunacak etkinlikte, 200'ün üzerinde 'B2B Masa', 400'den fazla stant konumlanacak.

Forum, B2B Eşleştirme Sistemi ile global iş birliklerine ev sahipliği yapacak. Katılımcılara birlikte çalışabilecekleri iş ortaklarıyla buluşma fırsatı yakalayıp, birebir görüşmeler ile beklentileri ve hedeflerini konuşma imkanı sunacak. Katılımcılar sektörün önde gelen, tanınmış global marka, şirket ve pazaryerleriyle aynı masada oturma fırsatı bulacak.

E-TİCARETİN YENİ YÜZYILI

Forum, "E-Ticaretin Yeni Yüzyılı" teması ile e-ticaretin geleceğini ziyaretçilere anlatmayı hedefliyor. Ziyaretçiler NFC, yapay zeka, müşteri sadakati, arttırılmış gerçeklik gibi trendlerin çoğuyla ilgili müşteri deneyimini iyileştirip daha fazla satış yapma konusunda, dijital pazarlamacılardan servis sağlayıcılara, hizmet sağlayıcılardan yazılımcılara kadar farklı iş kollarından görüşebileceği binlerce katılımcı ile işbirliği imkanı yakalayacak.

EKOSİSTEMİN TARTIŞACAĞI BAŞLIKLAR

E-ticaret ve e-ihracat alanına ilişkin kavramsal ve pratik tartışmaların yapılacağı panellerde birbirinden önemli ve ufuk açıcı başlık, sektör profesyonelleri tarafından ele alınacak. 250'nin üzerinde konu başlığıyla sektörün nabzını tutacak olan WORLD ECOMMERCE FORUM konu başlıkları ile de dikkat çekiyor. Forumda e-ihracat devlet teşvikleri, dijitalleşen dünyada e-ticaret, dijital perakendenin sentezi yeni e-ticaret yasası, e-ticaret depolarının geleceği, yapay zeka ve chatbot uygulamaları, D2C E-Ticaret ve B2C E-Ticaret, super app'ler, blokchain teknolojisi, kripto paralar, markalaşma, dijital pazarlama, Amazon ve Etsy satışları, niş pazarlama stratejileri, vaka analizleri, global pazarlar, pazaryerleri, fintech sektörü, e-ticaret finansman modelleri, başarı hikayeleri ve daha birçok konu masaya yatırılacak.