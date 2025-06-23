İstanbul'da Dolar ve Euro'nun Güncel Satış Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 39,7270 liradan, avro ise 45,7850 liradan haftaya başladı. Cuma günü dolar 39,6680 lira, avro 45,7470 lira olarak işlem görmüştü.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,7270 liradan, avro 45,7850 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 39,7250 liradan alınan dolar, 39,7270 liradan satılıyor. 45,7830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,7850 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 45,7470 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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