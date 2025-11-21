İstanbul'da Dolar ve Euro'nun Güncel Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,4440 lira, euro ise 49,0020 liradan işlem görüyor. Önceki günkü satış fiyatları ile kıyaslandığında dolar ve euroda hafif bir artış kaydedildi.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4440 liradan, avro 49,0020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,4420 liradan alınan dolar, 42,4440 liradan satılıyor. 49,0000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,0020 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,3610, avronun satış fiyatı ise 48,9980 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi