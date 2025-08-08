İstanbul'da Dolar ve Euro'nun Güncel Fiyatları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7110 liradan, avro ise 47,4420 liradan işlem görmeye başladı. Dünkü fiyatlara göre artış gözlemlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7110 liradan, avro 47,4420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,7090 liradan alınan dolar, 40,7110 liradan satılıyor. 47,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,4420 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6190, avronun satış fiyatı ise 47,4140 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.