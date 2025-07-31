İstanbul'da Dolar ve Euro'nun Güncel Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 40,5920 liradan, avro 46,5610 liradan güne başladı. Doların alım satım fiyatı 40,5900 - 40,5920 lira arasında değişirken, avronun fiyatı ise 46,5590 - 46,5610 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,5920 liradan, avro 46,5610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,5900 liradan alınan dolar, 40,5920 liradan satılıyor. 46,5590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,5610 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,5830, avronun satış fiyatı ise 46,6040 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi