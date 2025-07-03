İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatlarında Güncel Gelişmeler
İstanbul serbest piyasada dolar 39,8950 liradan, avro ise 47,0590 liradan güne başladı. Önceki gün dolardaki satış fiyatı 39,7830, avronun satış fiyatı ise 46,9340 lira olarak kaydedilmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,8950 liradan, avro 47,0590 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,8930 liradan alınan dolar, 39,8950 liradan satılıyor. 47,0570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0590 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,7830, avronun satış fiyatı ise 46,9340 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi