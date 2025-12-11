Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,6140 liradan, avro 49,9090 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki gün satış fiyatı 42,6030 lira, avronun ise 49,6280 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,6140 liradan, avro 49,9090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,6120 liradan alınan dolar, 42,6140 liradan satılıyor. 49,9070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,9090 lira oldu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi