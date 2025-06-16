İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasasında dolar 39,4420 lira, avro ise 45,6490 lira seviyesinden işlem görerek haftaya başlangıç yaptı. Önceki gün dolar 39,4380 lira, avro ise 45,5370 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,4420 liradan, avro 45,6490 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 39,4400 liradan alınan dolar, 39,4420 liradan satılıyor. 45,6470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,6490 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 39,4380 lira, avronun satış fiyatı ise 45,5370 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi