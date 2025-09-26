İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 41,5690 liradan, avro ise 48,5820 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 41,4770 liraydı.
Serbest piyasada 41,5670 liradan alınan dolar, 41,5690 liradan satılıyor. 48,5800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,5820 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,4770, avronun satış fiyatı ise 48,5880 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi