Haberler

İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5690 liradan, avro ise 48,5820 liradan işlem görmeye başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 41,4770 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5690 liradan, avro 48,5820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,5670 liradan alınan dolar, 41,5690 liradan satılıyor. 48,5800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,5820 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,4770, avronun satış fiyatı ise 48,5880 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Trump'tan gümrük vergisi kararı: ABD'ye akın ediyorlar, bu çok adaletsiz

Trump yeni kararını duyurdu: ABD'ye akın ediyorlar, bu çok adaletsiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.