İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 41,3870 liradan, avro ise 48,7610 liradan işlem görmeye başladı. Dün dolar 41,3160, avro ise 48,7600 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,3870 liradan, avro 48,7610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,3850 liradan alınan dolar, 41,3870 liradan satılıyor. 48,7590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,7610 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,3160, avronun satış fiyatı ise 48,7600 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi