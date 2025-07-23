İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 40,4470 liradan, avro ise 47,4860 liradan işlem görerek güne başladı. Dolar dünkü satış fiyatının üzerinde, avro da yükseliş kaydetti.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4470 liradan, avro 47,4860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,4450 liradan alınan dolar, 40,4470 liradan satılıyor. 47,4840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,4860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,4250, avronun satış fiyatı ise 47,3560 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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