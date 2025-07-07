İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

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İstanbul serbest piyasada dolar 39,9400 lira, avro ise 47,0530 lira olarak işlem görüyor. Geçtiğimiz cuma günü dolar 39,8360, avro 46,9920 lira seviyesindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,9400 liradan, avro 47,0530 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,9380 liradan alınan dolar, 39,9400 liradan satılıyor. 47,0510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0530 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,8360, avronun satış fiyatı ise 46,9920 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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