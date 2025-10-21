İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güne Nasıl Başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9510 liradan, avro ise 48,8180 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün doların satış fiyatı 41,9580, avronun satış fiyatı ise 48,8750 lira olarak belirlenmişti.
Serbest piyasada 41,9490 liradan alınan dolar, 41,9510 liradan satılıyor. 48,8160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8180 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,9580, avronun satış fiyatı ise 48,8750 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi