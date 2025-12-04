Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,4590 liradan, avro ise 49,6200 liradan işlem görmeye başladı. Dün dolanın satış fiyatı 42,4490 lira, avronun satış fiyatı ise 49,5440 lira olarak belirlenmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4590 liradan, avro 49,6200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,4570 liradan alınan dolar, 42,4590 liradan satılıyor. 49,6180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,6200 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4490, avronun satış fiyatı ise 49,5440 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi