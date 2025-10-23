İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güncellendi
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9870 liradan, avro 48,8280 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar 41,9770, avro ise 48,7160 liradan satılmaktaydı.
Serbest piyasada 41,9850 liradan alınan dolar, 41,9870 liradan satılıyor. 48,8260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8280 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,9770, avronun satış fiyatı ise 48,7160 lira olmuştu.
