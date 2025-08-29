İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güncellendi

İstanbul serbest piyasasında dolar 41,1480 liradan, avro ise 48,0160 liradan işlem görmeye başladı. Dünkü satış fiyatlarıyla kıyaslandığında, dolar ve avroda küçük değişiklikler yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1480 liradan, avro 48,0160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,1460 liradan alınan dolar, 41,1480 liradan satılıyor. 48,0140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,0160 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,0330, avronun satış fiyatı ise 48,0180 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
