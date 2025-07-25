İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güncel Gelişmeler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5550 liradan, avro ise 47,6870 liradan işlem görüyor. Doların dün satış fiyatı 40,4730 lira, avronun ise 47,7670 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5550 liradan, avro 47,6870 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,5530 liradan alınan dolar, 40,5550 liradan satılıyor. 47,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6870 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,4730, avronun satış fiyatı ise 47,7670 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar

Suriye'de hükümet, terör örgütüne açık açık rest çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsanesi, 71 yaşında hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.