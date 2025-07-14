İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Aylık Değişim Gösterdi
İstanbul serbest piyasada dolar 40,2260 liradan, avro 46,9350 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 40,1680, avronun satış fiyatı ise 47,0440 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,2260 liradan, avro 46,9350 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 40,2240 liradan alınan dolar, 40,2260 liradan satılıyor. 46,9330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,9350 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 40,1680, avronun satış fiyatı ise 47,0440 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi