İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4690 liradan, avro 49,2260 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolardaki satış fiyatı 42,4270 lira, avronun ise 49,1270 lira olarak kaydedilmişti.
Serbest piyasada 42,4670 liradan alınan dolar, 42,4690 liradan satılıyor. 49,2240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,2260 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4270, avronun satış fiyatı ise 49,1270 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi