İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9470 liradan, avro ise 49,2290 liradan güne başladı. Önceki gün dolar 41,8530, avro ise 48,9020 lira satış fiyatına sahipti.
Serbest piyasada 41,9450 liradan alınan dolar, 41,9470 liradan satılıyor. 49,2270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,2290 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,8530, avronun satış fiyatı ise 48,9020 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi