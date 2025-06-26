İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi
İstanbul serbest piyasada dolar 39,7530 liradan, avro 46,5930 liradan güne başladı. Doların önceki gün satış fiyatı 39,7390 lira, avronun ise 46,1860 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,7530 liradan, avro 46,5930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,7510 liradan alınan dolar, 39,7530 liradan satılıyor. 46,5910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,5930 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,7390, avronun satış fiyatı ise 46,1860 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi